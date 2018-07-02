Венгрия заблокирует любое решение саммита Украина-Грузия-НАТО
Об этом сообщает "Европейская правда".
Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.
Это письмо было отправлено через три дня после украинского-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После встречи стало известно, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.
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Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами "венецианки": статью 7 закона "Об образовании" можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам - конечно же, в консультации с представителями этих меньшинств.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке. МИД Венгрии грозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона.
- МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианской комиссии и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств. Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает Соглашение об ассоциации. Венецианская комиссия пришла к выводу, что права венгроязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, что устанавливает язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- 22 июня Венгрия позволила проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем будет блокировать Комиссию Украина-НАТО.
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