Украина станет членом НАТО, - эксперт об итогах саммита Альянса

13 июля, 2018, 20:05

Недавний саммит Альянса подтвердил стремление Украины к членству в НАТО

Об этом заявил руководитель экспертной группы по взаимодействию с НАТО Правительственного офиса Секретариата Кабинета министров Алексей Генчев в эфире Еспресо.TV.

"Главный сигнал, который мы услышали от стран Альянса, это то, что результаты Бухарестского саммита 2008 года относительно Украины возобновлены. Украина станет членом НАТО. Также Альянс отметил прогрессы в ходе реформ. Было положительно отмечено законопроект о национальной безопасности. В декларативных документах по результатам саммита определен вопрос Украины, а именно поддержка Альянса территориальной целостности и суверенитета. Также было отмечено дестабилизационную и агрессивную роль России против Украины”, - отметил Генчев.

По его мнению, теперь Украина имеет четкое понимание, каким образом двигаться дальше. Первое задание - прогресс в оборонно-безопасностных, экономических и социальных реформах.

"Сейчас мы много говорим о статусе страны-аспиранта. На самом деле это технически-процедурное определение любой страны, которая на законодательном или конституционном уровне заявляет о своих намерениях относительно вступления в НАТО. Мы сейчас особый партнер с намерениями вступления в НАТО. Для того чтобы это сделать, мы должны выполнить ряд вещей. Поэтому про статус я бы не говорил", - подытожил эксперт.