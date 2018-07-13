Украина станет членом НАТО, - эксперт об итогах саммита Альянса
Об этом заявил руководитель экспертной группы по взаимодействию с НАТО Правительственного офиса Секретариата Кабинета министров Алексей Генчев в эфире Еспресо.TV.
"Главный сигнал, который мы услышали от стран Альянса, это то, что результаты Бухарестского саммита 2008 года относительно Украины возобновлены. Украина станет членом НАТО. Также Альянс отметил прогрессы в ходе реформ. Было положительно отмечено законопроект о национальной безопасности. В декларативных документах по результатам саммита определен вопрос Украины, а именно поддержка Альянса территориальной целостности и суверенитета. Также было отмечено дестабилизационную и агрессивную роль России против Украины”, - отметил Генчев.
По его мнению, теперь Украина имеет четкое понимание, каким образом двигаться дальше. Первое задание - прогресс в оборонно-безопасностных, экономических и социальных реформах.
"Сейчас мы много говорим о статусе страны-аспиранта. На самом деле это технически-процедурное определение любой страны, которая на законодательном или конституционном уровне заявляет о своих намерениях относительно вступления в НАТО. Мы сейчас особый партнер с намерениями вступления в НАТО. Для того чтобы это сделать, мы должны выполнить ряд вещей. Поэтому про статус я бы не говорил", - подытожил эксперт.
- Напомним, президент Петр Порошенко 11-12 июля совершил визит в Бельгию, где принял участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
- Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
- По мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, во время саммита НАТО в сторону Украины были озвучены четкие позитивные сигналы.
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету