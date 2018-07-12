На саммите НАТО в сторону Украины звучали позитивные сигналы. Вице-премьер рассказала детали

12 июля, 2018, 14:40

Во время саммита НАТО в сторону Украины были озвучены четкие позитивные сигналы, государство продолжит работать над достижением стандартов Альянса

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что во время саммита в сторону Украины были озвучены четкие позитивные сигналы. В частности, страны-члены НАТО заверили в том, что поддерживают и будут поддерживать суверенитет и независимость Украины в международно признанных границах.

Также в НАТО никогда не примут ни аннексии, ни оккупации украинских территорий. Альянс и в дальнейшем будет поддерживать реформаторские усилия нашей страны и видят прогресс, которого уже удалось достичь.

"Имеем подтверждение, что страны-члены Альянса рассчитывают на то, что Украина будет с ними совместима в военной обороне, сфере безопасности и в другом спектре задач, начиная с экономики до демократических процедур во всех отраслях. И именно на этом сейчас акцент ставится", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Говоря о планах украинской власти достичь стандартов НАТО и полного взаимодействия с силами НАТО до 2020 года, она отметила, что страна постарается это сделать. Впрочем, воплощение такой реформы зависит не только от политической воли, но и от ресурсов, которые вкладываются в реформу, а также от политической ситуации.