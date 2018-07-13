Телеканал "Интер" обжалует в суде штраф от Нацсовета
Об этом говорится в заявлении пресс-службы телевизионного канала.
По мнению "Интера", проведенная 22-23 мая 2018 года внеплановая выездная проверка канала Нацсоветом не предоставила аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения телеканалом положений действующего законодательства. Свои возражения на обвинения телеканал подал в Нацсовет.
Телеканал "Интер" обжалует решение Нацсовета в судебном порядке.
“В акте проверки комиссия Нацсовета привела несколько цитат из программы. Все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма...", - утверждает пресс-служба телеканала "Интер".
Как известно, 11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. грн за разжигание вражды концертом 9 мая "Победа. Одна на всех", а также указала на недопустимость нарушений законодательства в дальнейшем.
Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.
Решение Нацсовет принял по результатам внеплановой проверки канала, назначенной 11 мая. Проверка Нацсовета подтвердила, что в эфире телеканала 9 мая во время трансляции концерта звучали следующие фразы ведущих: "Сегодня мы не можем позволит, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников"; "И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров".
- Напомним, что обнародованные отрывки концерта телеканала “Интер” ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".
- Впоследствии представители “Национального корпуса” и “Национальных дружин” пришли к зданию телеканала ”Интер” и требовали лишить канал лицензии из-за “системной антиукраинской редакционной политики”.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая.
- 11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил продлить лицензию телеканала "Интер" несмотря на противоречивые заявления в его эфире и трансляцию финала ЧМ-2018, проходящего в России.
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