Телеканал "Интер" обжалует в суде штраф от Нацсовета

13 июля, 2018, 16:28

Телеканал "Интер" не согласен с решением Нацсовета по вопросам телевидения и радио о наложении штрафа в связи с показом программы ко Дню Победы "Победа. Одна на всех" и будет защищать свои интересы в суде

Об этом говорится в заявлении пресс-службы телевизионного канала.

По мнению "Интера", проведенная 22-23 мая 2018 года внеплановая выездная проверка канала Нацсоветом не предоставила аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения телеканалом положений действующего законодательства. Свои возражения на обвинения телеканал подал в Нацсовет.

Телеканал "Интер" обжалует решение Нацсовета в судебном порядке.

“В акте проверки комиссия Нацсовета привела несколько цитат из программы. Все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма...", - утверждает пресс-служба телеканала "Интер".

Как известно, 11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. грн за разжигание вражды концертом 9 мая "Победа. Одна на всех", а также указала на недопустимость нарушений законодательства в дальнейшем.

Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.

Решение Нацсовет принял по результатам внеплановой проверки канала, назначенной 11 мая. Проверка Нацсовета подтвердила, что в эфире телеканала 9 мая во время трансляции концерта звучали следующие фразы ведущих: "Сегодня мы не можем позволит, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников"; "И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров".