Нацсовет продлил лицензию "Интеру", игнорируя требования активистов
Соответствующее решение приняли во время сегодняшнего заседания ведомства.
Все члены Нацсовета, кроме Ольги Герасимюк, которая воздержалась, проголосовали "за" продление лицензии этому телеканалу.
Отметим, что до этого заседание, на котором должны были принимать это решение, не могли провести более полутора месяца из-за того, что его не посещали некоторые представители.
По словам активистов, которые проводили митинг под Радой 5 июля, из Нацсовета нужно отозвать двух членов: Ольгу Герасимьюк и Олега Черныша, ведь они срывали проведение заседаний, игнорируя их.
Неделю назад подобный митинг прошел под стенами Нацсовета. Тогда активисты призвали обнародовать результаты проверки по трансляции концерта "Победа. Одна для всех", который проходил 9 мая и содержал антиукраинские призывы.
Более того, в организации напомнили, что "Интер" транслирует Чемпионат мира по футболу 2018, проходящего в России. Активисты принесли под здание Нацсовета футбольный мяч, который символизирует "футбол на крови", а также красные карточки с призывами бойкотировать Мундиаль-2018.
- Напомним, обнародованные отрывки концерта телеканала “Интер” ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине “именами фашистских преступников”.
- В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания отреагировали на запланированный телеканалом концерт.
- Впоследствии представители “Национального корпуса” и “Национальных дружин” пришли к зданию телеканала ”Интер” и требовали лишить канал лицензии из-за “системной антиукраинской редакционной политики”.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая.
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