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Нацсовет оштрафовала "Интер" на 4 млн за высказывания на концерте к 9 мая

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать телеканал "Интер" на более 4 млн гривен

Такое решение Нацсовет принял по результатам внеплановой проверки канала, сообщает "Детектор медиа".

Проверка Нацсовета подтвердила, что в эфире “Интера” 9 мая транслировался этот концерт, где звучали следующие фразы ведущих. Ведущий Андрей Доманский в подводке сказал: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили факельными шествиями по нашей столице, где каждый метр залит кровью наших соотечественников".

Далее продолжила ведущая Анастасия Даугуле: “И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы - у экранов телевизоров”.

Нацсовет видит в этом концерте разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, что является нарушением законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". Такие нарушения караются штрафом в размере 25% лицензионного сбора. Члены Нацсовета единогласно решили применить эту санкцию.

Для "Интера" сумма штрафа составляет 4 млн 46 тыс. грн. Это самая большая сумма штрафа, назначенного Нацсоветом, за все время использования этой санкции. Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.

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