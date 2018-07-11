Нацсовет оштрафовала "Интер" на 4 млн за высказывания на концерте к 9 мая
Такое решение Нацсовет принял по результатам внеплановой проверки канала, сообщает "Детектор медиа".
Проверка Нацсовета подтвердила, что в эфире “Интера” 9 мая транслировался этот концерт, где звучали следующие фразы ведущих. Ведущий Андрей Доманский в подводке сказал: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили факельными шествиями по нашей столице, где каждый метр залит кровью наших соотечественников".
Далее продолжила ведущая Анастасия Даугуле: “И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы - у экранов телевизоров”.
Нацсовет видит в этом концерте разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, что является нарушением законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". Такие нарушения караются штрафом в размере 25% лицензионного сбора. Члены Нацсовета единогласно решили применить эту санкцию.
Для "Интера" сумма штрафа составляет 4 млн 46 тыс. грн. Это самая большая сумма штрафа, назначенного Нацсоветом, за все время использования этой санкции. Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.
- Напомним, обнародованные отрывки концерта телеканала “Интер” ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".
- Впоследствии представители “Национального корпуса” и “Национальных дружин” пришли к зданию телеканала ”Интер” и требовали лишить канал лицензии из-за “системную антиукраинскую редакционную политику”.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая.
- 11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил продлить лицензию телеканала "Интер" несмотря на противоречивые заявления в его эфире и трансляцию финала ЧМ-2018, проходящего в России.
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