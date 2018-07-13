США обвинили 12 россиян во взломе электронной почты руководителей штаба Клинтон
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Род Розенштейн во время пресс-конференции в Вашингтоне, информирует пресс-служба Министерства юстиции США.
Согласно выводам расследования, в список вошли сотрудники ГРУ РФ, которых обвиняют в организации кибератак, взломе почтовых ящиков, краже документов и дальнейшем их распространение в сети. В частности тысячи писем, украденных у руководства демократов, были размещены на разных площадках, в том числе на WikiLeaks, что вызвало скандал вокруг и внутри партии и стало причиной отставки ее главы Дебби Вассерман-Шульц накануне выдвижение Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты.
В списке Минюста США вошли Виктор Борисович Нетикшо, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев. Все они, вероятно, являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.
Предъявленное обвинение является частью проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследование о российском вмешательстве в президентские выборы в США.
- 4 июля комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведывательного сообщества о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
- 5 июля стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование ФБР относительно вмешательства россиян в президентские выборы, расширяет штат прокуроров своего офиса.
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