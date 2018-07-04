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Путин в 2016 году санкционировал кампанию по поддержке Трампа на выборах, - Сенат США

Комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведывательного сообщества о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном во вторник, 3 июля.

"Комитет почти полтора года изучал аналитическую работу, выполненную разведывательным сообществом, и источники, на которых она основывалась, и не видит никаких причин оспаривать его выводы", - говорится в публичном заявлении, распространенном председателем комитета республиканцем Ричардом Берри.

"Мы считаем, что президент России Владимир Путин в 2016 году санкционировал кампанию, направленную на президентские выборы в США. Цели России заключались в подрыве доверия общественности к демократическому процессу в США, очернении Клинтон и нанесении ущерба ее возможности быть избранным и потенциальному президентству. Мы также считаем, что Путин и российское правительство создавали явные преференции избранному президенту Трампу ", - говорится в отчете.

Как сообщалось, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.

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