Вмешательство русских в выборы в США: Мюллер расширяет штат спецпрокуроров
Об этом со ссылкой на несколько источников из числа бывших и нынешних членов администрации сообщает The Hill.
При этом уточняется, что Мюллер привлекает профессиональные кадры из нескольких офисов генпрокуроров, а также из Министерства юстиции США. Источники предположили, что это может быть признаком того, что Мюллер готовится быть отстраненным от расследования, поэтому хочет оставить все в руках большой группы прокуроров.
Сейчас в офисе Мюллера работают 17 федеральных прокуроров. Они занимаются большим количеством судебных дел, связанных с расследованием о вмешательстве РФ в президентские выборы.
Сообщается также, что команда Мюллера потратила $7,7 млн с мая 2017-го по март 2018 года. Затраты Министерства юстиции за этот период составили $9 млн.
- 4 июля комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведывательного сообщества о вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.
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