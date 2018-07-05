Вмешательство русских в выборы в США: Мюллер расширяет штат спецпрокуроров

5 июля, 2018, 21:51

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование ФБР относительно вмешательства россиян в президентские выборы, расширяет штат прокуроров своего офиса

Об этом со ссылкой на несколько источников из числа бывших и нынешних членов администрации сообщает The Hill.

При этом уточняется, что Мюллер привлекает профессиональные кадры из нескольких офисов генпрокуроров, а также из Министерства юстиции США. Источники предположили, что это может быть признаком того, что Мюллер готовится быть отстраненным от расследования, поэтому хочет оставить все в руках большой группы прокуроров.

Сейчас в офисе Мюллера работают 17 федеральных прокуроров. Они занимаются большим количеством судебных дел, связанных с расследованием о вмешательстве РФ в президентские выборы.

Сообщается также, что команда Мюллера потратила $7,7 млн с мая 2017-го по март 2018 года. Затраты Министерства юстиции за этот период составили $9 млн.