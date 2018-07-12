Ярмоленко рассказал о первом разговоре с тренером "Вест Хэма"
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
В частности, Ярмоленко признался, что уже познакомился с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.
"Я уже разговаривал с Мануэлем Пеллегрини. Мы коротко обсудили, как он видит меня в команде, как хочет использовать на футбольном поле. Он показался мне очень добрым и хорошим человеком. Пеллегрини тренировал такие большие клубы, как "Манчестер Сити", "Реал" и "Ривер Плейт", поэтому с ним будет интересно поработать", - сказал Ярмоленко.
Также украинец порадовался активности его команды на трансферном рынке.
"Я знаю, что в "Вест Хэм" пришло много новых футболистов. Я пятый из них. Этот клуб строит интересный проект, команда хочет добиваться высоких целей. Именно поэтому я и принял этот вызов, мне будет интересно принимать в этом участие", - рассказал Ярмоленко.
- Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм" 11 июля.
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