Ярмоленко рассказал о первом разговоре с тренером "Вест Хэма"

12 июля, 2018, 15:29

Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями после перехода из немецкой "Боруссии" в английский "Вест Хэм"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В частности, Ярмоленко признался, что уже познакомился с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

"Я уже разговаривал с Мануэлем Пеллегрини. Мы коротко обсудили, как он видит меня в команде, как хочет использовать на футбольном поле. Он показался мне очень добрым и хорошим человеком. Пеллегрини тренировал такие большие клубы, как "Манчестер Сити", "Реал" и "Ривер Плейт", поэтому с ним будет интересно поработать", - сказал Ярмоленко.

Также украинец порадовался активности его команды на трансферном рынке.

"Я знаю, что в "Вест Хэм" пришло много новых футболистов. Я пятый из них. Этот клуб строит интересный проект, команда хочет добиваться высоких целей. Именно поэтому я и принял этот вызов, мне будет интересно принимать в этом участие", - рассказал Ярмоленко.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм" 11 июля.

Читайте также: Чего ждать от украинского футболиста Ярмоленко в Англии