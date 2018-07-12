Тренер рассказал, когда ждать супербой Ломаченко - Гарсия
12 июля, 2018, 15:53
Тренер американского боксера Майки Гарсии рассказал, когда ждать его боя против украинца Василия Ломаченко
Об этом сообщает ESNews.
По словам Роберта Гарсии - старшего брата и тренера Майки Грасии, сейчас боксер сосредоточен на подготовке к бою против Роберта Истера, который состоится 28 июля. Поэтому поединок с Ломаченко состоится в следующем году.
"Считаю, что бой будет анонсироваться. Ломаченко, думаю, объединит чемпионские пояса в поединке с Бельтраном. Будет два чемпиона с двумя поясами у каждого, и можно будет определить лучшего боксера в легком весе. Этот бой должен состояться в следующем году. У меня предчувствие, что он состоится в следующем году", - сказал Гарсия.
- Маки Гарсия является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF,а его следующий соперник - Роберт Истер, владеет титулом WBC.
- Ломаченко 12 мая отобрал пояс WBA у венесуэльца Хосе Линареса, и планирует провести объединительный поединок против чемпиона WBO мексиканца Раймундо Бельтрана.
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