Тренер рассказал, когда ждать супербой Ломаченко - Гарсия

12 июля, 2018, 15:53

Тренер американского боксера Майки Гарсии рассказал, когда ждать его боя против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает ESNews.

По словам Роберта Гарсии - старшего брата и тренера Майки Грасии, сейчас боксер сосредоточен на подготовке к бою против Роберта Истера, который состоится 28 июля. Поэтому поединок с Ломаченко состоится в следующем году.

"Считаю, что бой будет анонсироваться. Ломаченко, думаю, объединит чемпионские пояса в поединке с Бельтраном. Будет два чемпиона с двумя поясами у каждого, и можно будет определить лучшего боксера в легком весе. Этот бой должен состояться в следующем году. У меня предчувствие, что он состоится в следующем году", - сказал Гарсия.