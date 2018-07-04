Ломаченко может провести бой против непобедимого россиянина

4 июля, 2018, 11:14

Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет победитель поединка между мексиканцем Раймундо Бельтраном и россиянином Романом Андреевым

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Boxingtalk.

По словам главы промоутерской компании Top Rank, Ломаченко в следующем поединке встретится с победителем боя между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Раймундо Бельтарном и официальным претендентом на этот титул Романом Андрееєвим. Боксеры встретятся 25 августа в Финиксе (США).

"Мы по-прежнему планируем, что Бельтран выйдет на ринг 25 августа. У него есть официальный претендент на титул - Роман Андреев. Мы пытались убедить Андреева отойти в сторону, но он ответил отказом", - сказал Арум, который является промоутером Бельтрана.

Вместе с тем, владелец Top Rank заверил, что Ломаченко в любом случае встретится с победителем этого боя, даже если им станет россиянин.

Поэтому следующим соперником украинца может оказаться 32-летний Роман Андреев, который выиграл на профессиональном ринге 21 бой, 15 побед одержал нокаутом и не потерпел ни одного поражения.