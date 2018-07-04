Ломаченко может провести бой против непобедимого россиянина
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Boxingtalk.
По словам главы промоутерской компании Top Rank, Ломаченко в следующем поединке встретится с победителем боя между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Раймундо Бельтарном и официальным претендентом на этот титул Романом Андрееєвим. Боксеры встретятся 25 августа в Финиксе (США).
"Мы по-прежнему планируем, что Бельтран выйдет на ринг 25 августа. У него есть официальный претендент на титул - Роман Андреев. Мы пытались убедить Андреева отойти в сторону, но он ответил отказом", - сказал Арум, который является промоутером Бельтрана.
Вместе с тем, владелец Top Rank заверил, что Ломаченко в любом случае встретится с победителем этого боя, даже если им станет россиянин.
Поэтому следующим соперником украинца может оказаться 32-летний Роман Андреев, который выиграл на профессиональном ринге 21 бой, 15 побед одержал нокаутом и не потерпел ни одного поражения.
- Ранее стало известно, что WBO обязала Раймундо Бельтрана провести защиту титула чемпиона мира против Романа Андреева.
- Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг в ноябре, когда полностью восстановится от травмы и операции на плече.
- В своем предыдущем поединке украинец нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в легком весе.
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