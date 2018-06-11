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С Ломаченко хотят драться сразу два чемпиона мира


фото: LA Times
Чемпионы мира по боксу в легком весе Майки Гарсия и Роберт Истер стремятся встретиться с Василием Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Майки Грасия и чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) Роберт Истер проведут объединительный бой 28 июля. Оба американца уже выразили желание, в случае победы в этом поединке, встретиться с украинцем Василием Ломаченко, который владеет поясом WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Единственный бой, который имел смысл, это объединение поясов, а единственным доступным боксером был Роберт Истер. Он чемпион и его надо победить. Но в течение прошлого года много говорили о возможном поединке с Ломаченко. Если я выиграю у Истера, я бы хотел объединить пояса, в этом случае имеет смысл только бой с Василием", - сказал Гарсия.

"Ломаченко и Гарсия - два самых сильных парня в легком весе. С обоими я хотел бы провести бой. Кто встретится с украинцем, мы с Майки обсудим в ринге", - сказал Истер.

 

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