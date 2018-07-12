Шевченко давал советы тренеру сборной России перед ЧМ-2018

12 июля, 2018, 16:15

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог россиянам победить Саудовскую Аравию на чемпионате мира

Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам Черчесова, Шевченко предоставил ему всю необходимую информацию о сборной Саудовской Аравии с которой украинцы встречались весной в товарищеском матче.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом имели телефонный разговор, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - сказал Черчесов.