Шевченко давал советы тренеру сборной России перед ЧМ-2018
12 июля, 2018, 16:15
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог россиянам победить Саудовскую Аравию на чемпионате мира
Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает "Спорт-Экспресс".
По словам Черчесова, Шевченко предоставил ему всю необходимую информацию о сборной Саудовской Аравии с которой украинцы встречались весной в товарищеском матче.
"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом имели телефонный разговор, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - сказал Черчесов.
- Сборная Украины встречалась с командой Саудовской Аравии 23 марта и сыграла с ней вничью 1:1.
- После поражения сборной России от Хорватии экс-динамовцы Домагой Вида и Оген Вукоевич записали видео в котором посвятили свою победу киевскому "Динамо" и Украине.
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