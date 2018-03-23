 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина не смогла переиграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче


фото: Reuters
Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче

Товарищеский матч национальных сборных

Украина - Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32 - Аль Мувалад, 38

Саудовская Аравия: Яссер Аль-Мосайлем – Мансур Аль-Харбі, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Яхья Аль-Шехри (Хуссейн Аль-Мугахві 61), Мохаммад Аль-Сахлаві (Салман Аль-Машер 86), Ясир Аль-Шахрані (Хассан Фаллах 90), Абдулла Отайф, Тайсир Аль-Джассим (Абдулфаттах Асири 80), Салем Аль-Доссарі (Ахмед Аль-Фики 90), Саид Аль-Мувалад (Мухаммед Аль-Куваікібі 72)

Украина: Андрей Лунин – Александр Караваев, Евгений Хачериди (Иван Ордец 71), Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко (Эдуард Соболь 65) – Тарас Степаненко (Руслан Ротань 46) – Виктор Цыганков (Виталий Буяльский 46), Александр Зинченко (Руслан Малиновский 65), Евгений Коноплянка – Марлос (Артем Беседин 85) – Артем Кравец

Предупреждения: Омар Хавсави 22, Хуссейн Аль-Мугахві 79 - Виталий Буяльский 83, Руслан Малиновский 87

Матч против Саудовской Аравии был для сборной Украины первым в 2018 году. По договоренности между командами он проходил на нейтральном поле - в испанском городе Марбелья.

Сборная Украины вышла вперед на 32-й минуте. Евгений Коноплянка навесил с левого фланга на Артема Кравца, который с линии вратарской головой направил мяч в ворота.

Аравийцы сравняли счет за 6 минут. Они подали угловой, украинцы проиграли верховую борьбу и позволили Саиду Аль-Муваладу упор расстрелять ворота.

Матч завершился вничью 1:1.

  • Сборная Украины готовится к старту в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где осенью ее соперниками станут Чехия и Словакия.
  • Следующую товарищескую игру команда Андрея Шевченко проведет 27 марта в бельгийском Льеже против Японии.
  • Перед контрольными играми сборная Украины из-за травмы потеряла своего лидера - Андрея Ярмоленко, защитника Никиту Бурду и форварда Романа Яремчука.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать