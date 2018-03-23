Украина не смогла переиграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче

23 марта, 2018, 22:56

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче

Товарищеский матч национальных сборных

Украина - Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32 - Аль Мувалад, 38

Саудовская Аравия: Яссер Аль-Мосайлем – Мансур Аль-Харбі, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Яхья Аль-Шехри (Хуссейн Аль-Мугахві 61), Мохаммад Аль-Сахлаві (Салман Аль-Машер 86), Ясир Аль-Шахрані (Хассан Фаллах 90), Абдулла Отайф, Тайсир Аль-Джассим (Абдулфаттах Асири 80), Салем Аль-Доссарі (Ахмед Аль-Фики 90), Саид Аль-Мувалад (Мухаммед Аль-Куваікібі 72)

Украина: Андрей Лунин – Александр Караваев, Евгений Хачериди (Иван Ордец 71), Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко (Эдуард Соболь 65) – Тарас Степаненко (Руслан Ротань 46) – Виктор Цыганков (Виталий Буяльский 46), Александр Зинченко (Руслан Малиновский 65), Евгений Коноплянка – Марлос (Артем Беседин 85) – Артем Кравец

Предупреждения: Омар Хавсави 22, Хуссейн Аль-Мугахві 79 - Виталий Буяльский 83, Руслан Малиновский 87

Матч против Саудовской Аравии был для сборной Украины первым в 2018 году. По договоренности между командами он проходил на нейтральном поле - в испанском городе Марбелья.

Сборная Украины вышла вперед на 32-й минуте. Евгений Коноплянка навесил с левого фланга на Артема Кравца, который с линии вратарской головой направил мяч в ворота.

Аравийцы сравняли счет за 6 минут. Они подали угловой, украинцы проиграли верховую борьбу и позволили Саиду Аль-Муваладу упор расстрелять ворота.

Матч завершился вничью 1:1.