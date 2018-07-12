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"Шахтер" и "Динамо" узнали размер призовых в Суперкубке


фото: upl.ua
Премьер-лига объявила размер призового фонда матча за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо"

Об этом сообщает football.ua.

По словам исполнительного директора Премьер-лиги Евгения Дикого, призовой фонд матча составит 2 млн грн. Также он сообщил, что номинальным хозяином матча, который состоится 21 июля в Одессе, будет "Шахтер".

В матче за Суперкубок Украины встречаются чемпион и обладатель национального кубка. Поскольку в прошлом сезоне оба турнира выиграл "Шахтер", то вторым участником игры, по регламенту, стал финалист кубка - "Динамо".

 

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