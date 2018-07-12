"Шахтер" и "Динамо" узнали размер призовых в Суперкубке
12 июля, 2018, 13:58
Премьер-лига объявила размер призового фонда матча за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо"
Об этом сообщает football.ua.
По словам исполнительного директора Премьер-лиги Евгения Дикого, призовой фонд матча составит 2 млн грн. Также он сообщил, что номинальным хозяином матча, который состоится 21 июля в Одессе, будет "Шахтер".
В матче за Суперкубок Украины встречаются чемпион и обладатель национального кубка. Поскольку в прошлом сезоне оба турнира выиграл "Шахтер", то вторым участником игры, по регламенту, стал финалист кубка - "Динамо".
- "Динамо" в межсезонье может покинуть защитник Йосип Пиварич, которого киевляне готовы продать за 4 млн евро.
- Хорвата на левом фланге динамовской обороны заменит бразилец Сидклей, борьбу за которого киевляне выиграли у "Шахтера".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве