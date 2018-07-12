"Динамо" готово избавиться от хорватского футболиста

12 июля, 2018, 13:30

Киевское "Динамо" соглашается продать хорватского защитника Йосипа Пиварича

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в YouTube.

У "Динамо" есть предложение о покупке хорватского защитника за 4 млн евро, которое поступило еще до начала чемпионата мира, где Пиварич выступает в составе сборной Хорватии. Отмечается, что киевский клуб готов отпустить левого защитника за такую сумму, поскольку приобрел на его позицию бразильца Сидклея.

29-летний Йосип Пиварич перешел в киевское "Динамо" летом прошлого года за 2 млн евро из загребское "Динамо".

В прошлом сезоне защитник сыграл в разных турнирах за киевлян 32 матча и отдал 2 результативные передачи. На счету Пиварича 23 матча в составе сборной Хорватии.