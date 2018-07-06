"Динамо" выигрывает у "Шахтера" борьбу за бразильского футболиста
6 июля, 2018, 12:33
"Динамо" поспорит с "Шахтером" и "Зенитом" за бразильского защитника Сидклея
Об этом сообщает Globo.
Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей получил предложения не только от "Шахтера" и "Динамо", но и от российского "Зенита". Однако, самые выгодные условия ему предложили киевляне.
За 25-летнего футболиста бразильцы просят 4 млн евро, в Сідклея действующий контракт с его нынешним клубом до лета 2019 года.
Нынешний сезон Сідклей проводит в аренде в "Коринтиансе", который раньше был готов выкупить его за 3 млн евро. Левый защитник сыграл в 24 матчах чемпионата Бразилии забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
- Ранее в "Динамо" перешел другой бразильский футболист - Че Че, который уже успел сыграть за киевлян в контрольных матчах и забить гол.
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