"Динамо" выигрывает у "Шахтера" борьбу за бразильского футболиста

6 июля, 2018, 12:33

"Динамо" поспорит с "Шахтером" и "Зенитом" за бразильского защитника Сидклея

Об этом сообщает Globo.

Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей получил предложения не только от "Шахтера" и "Динамо", но и от российского "Зенита". Однако, самые выгодные условия ему предложили киевляне.

За 25-летнего футболиста бразильцы просят 4 млн евро, в Сідклея действующий контракт с его нынешним клубом до лета 2019 года.

Нынешний сезон Сідклей проводит в аренде в "Коринтиансе", который раньше был готов выкупить его за 3 млн евро. Левый защитник сыграл в 24 матчах чемпионата Бразилии забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.