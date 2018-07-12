Количество погибших от стихии в Японии достигло 199 человек
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что эта цифра не является окончательной, поиск людей в пострадавших от стихии районах продолжается.
Премьер-министр Яполії Синдзо Абэ, который 11 июля посетил один из наиболее пострадавших районов страны, 12 июля отправился в следующий.
Согласно информации, глава японского правительства из-за сложной ситуации со стихией отложил ранее запланированные зарубежные поездки.
"Мы сделаем все, чтобы людям не пришлось жить в некомфортных условиях и временных укрытиях", - сказал премьер на заседании правительства.
Не менее 10 тысяч человек, эвакуированных из опасных районов, пока живут в палатках и других временных укрытиях.
Напомним, на центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились сильные ливни. По метеопрогнозам, дожди могут продолжиться. Наиболее пострадавшими считаются регионы вокруг Хиросимы, в которых много населенных пунктов затопило и произошли оползни. По данным телеканала NHK, только там погибли 39 человек.
По данным властей страны, в спасательных акциях задействовано 54 тысячи человек, в том числе солдаты и полицейские.
По информации от 7 июля, число погибших достигло 49 человек. По данным от 9 июля, погибших было 100.
10 июля сообщалось о 156.
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