В Японии уже около 50 погибших из-за неслыханных ливней

7 июля, 2018, 18:50

Мощные ливни, которые уже несколько дней подряд не прекращаются в Японии, привели к серьезным подтоплениям, смещению почвы и наводнениям. По официальным данным, стихия унесла жизни минимум 30 человек. СМИ в свою очередь говорят о 49 погибших. Также десятки людей считаются пропавшими без вести

Больше всего от дождей пострадали западные и южные регионы страны: префектуры Хиросима, Киото и Окаяма. Власти предупреждают, что ситуация ухудшается с каждым часом. Полутора миллионам человек предписано покинуть свои дома, еще 3 млн человек находятся в ожидании эвакуации, передает RFI.

В префектуре Хиросима выпало уже больше метра осадков. Метеорологи называют эти дожди самыми сильными за последние десятилетия. Повреждены сотни домов. В спасательных операциях задействованы десятки тысяч пожарных, полицейских и военных по всей стране.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ назвал ситуацию "крайне тяжелой".

Кроме того, вечером 7 июля, Метеорологическая служба Японии зафиксировала землетрясение магнитудой 6. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 км к юго-юго-востоку от префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало. По данным ученых, риска цунами нет.