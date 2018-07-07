В Японии уже около 50 погибших из-за неслыханных ливней
Больше всего от дождей пострадали западные и южные регионы страны: префектуры Хиросима, Киото и Окаяма. Власти предупреждают, что ситуация ухудшается с каждым часом. Полутора миллионам человек предписано покинуть свои дома, еще 3 млн человек находятся в ожидании эвакуации, передает RFI.
В префектуре Хиросима выпало уже больше метра осадков. Метеорологи называют эти дожди самыми сильными за последние десятилетия. Повреждены сотни домов. В спасательных операциях задействованы десятки тысяч пожарных, полицейских и военных по всей стране.
Премьер-министр страны Синдзо Абэ назвал ситуацию "крайне тяжелой".
Кроме того, вечером 7 июля, Метеорологическая служба Японии зафиксировала землетрясение магнитудой 6. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 км к юго-юго-востоку от префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио.
Информации о жертвах или разрушениях не поступало. По данным ученых, риска цунами нет.
- Резкое превышение нормы атмосферных осадков началось в Японии в четверг, 5 июля 2018 года.
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