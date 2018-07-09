В Японии в результате ливней и наводнений погибли уже 100 человек
9 июля, 2018, 11:09
В центральных и юго-западных районах Японии несколько дней продолжаются сильные дожди. В результате стихии затоплено много населенных пунктов, сто человек погибло
Об этом сообщает DW.
Кроме 100 погибших, десятки людей объявлены пропавшими без вести. Семеро погибших обнаружили утром 9 июля в жилых районах города Курасики на западе страны.
На центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились сильные ливни. По метеопрогнозам, дожди могут продолжиться. Наиболее пострадавшими считаются регионы вокруг Хиросимы, в которых много населенных пунктов затопило и произошли оползни. По данным телеканала NHK, только там погибли 39 человек.
По данным властей страны, в спасательных акциях задействовано 54 тысячи человек, в том числе солдаты и полицейские.
По информации от 7 июля, число погибших было вдвое меньше, чем сейчас, - 49 человек.
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