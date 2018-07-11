Трамп о Путине: до сих пор не могу сказать, друг он или враг

11 июля, 2018, 08:36

Президент США Дональд Трамп еще не может точно сказать, является ли президент России Владимир Путин другом или врагом

Об этом американский глава заявил журналистам в Белом доме, прежде чем отправиться на саммит Альянса, сообщает издание Reuters.

Президент в очередной раз раскритиковал страны-члены НАТО за то, что они тратят недостаточно средств в оборонный бюджет организации. Он также напомнил о политической напряженности в Британии в связи с процессом выхода из ЕС.

"Итак, у меня есть (на повестке дня, - ред.) НАТО, у меня есть Великобритания, которая в определенной степени сейчас в кризисе, и у меня есть Путин. Честно говоря, (встреча с, - ред.) Путиным может быть самой простой из всего. Посмотрим, как это будет происходить", - отметил Трамп.

На вопрос о том, является ли Путин другом или врагом, Трамп ответил: "Я действительно пока не могу сейчас сказать точно. Насколько мне известно, он - конкурент".

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