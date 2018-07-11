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Трамп о Путине: до сих пор не могу сказать, друг он или враг

Президент США Дональд Трамп еще не может точно сказать, является ли президент России Владимир Путин другом или врагом

Об этом американский глава заявил журналистам в Белом доме, прежде чем отправиться на саммит Альянса, сообщает издание Reuters.

Президент в очередной раз раскритиковал страны-члены НАТО за то, что они тратят недостаточно средств в оборонный бюджет организации. Он также напомнил о политической напряженности в Британии в связи с процессом выхода из ЕС.

"Итак, у меня есть (на повестке дня, - ред.) НАТО, у меня есть Великобритания, которая в определенной степени сейчас в кризисе, и у меня есть Путин. Честно говоря, (встреча с, - ред.) Путиным может быть самой простой из всего. Посмотрим, как это будет происходить", - отметил Трамп.

На вопрос о том, является ли Путин другом или врагом, Трамп ответил: "Я действительно пока не могу сейчас сказать точно. Насколько мне известно, он - конкурент".

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  • Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
  • По данным издания Bloomberg, кремлевские чиновники ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить хотя бы один договор, который, как они надеются, позволит Трампу представить свой саммит с Путиным как триумф, который оправдывает шаги по восстановлению американо-российских отношений.
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