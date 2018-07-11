Трамп о Путине: до сих пор не могу сказать, друг он или враг
Об этом американский глава заявил журналистам в Белом доме, прежде чем отправиться на саммит Альянса, сообщает издание Reuters.
Президент в очередной раз раскритиковал страны-члены НАТО за то, что они тратят недостаточно средств в оборонный бюджет организации. Он также напомнил о политической напряженности в Британии в связи с процессом выхода из ЕС.
"Итак, у меня есть (на повестке дня, - ред.) НАТО, у меня есть Великобритания, которая в определенной степени сейчас в кризисе, и у меня есть Путин. Честно говоря, (встреча с, - ред.) Путиным может быть самой простой из всего. Посмотрим, как это будет происходить", - отметил Трамп.
На вопрос о том, является ли Путин другом или врагом, Трамп ответил: "Я действительно пока не могу сейчас сказать точно. Насколько мне известно, он - конкурент".
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- Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
- По данным издания Bloomberg, кремлевские чиновники ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить хотя бы один договор, который, как они надеются, позволит Трампу представить свой саммит с Путиным как триумф, который оправдывает шаги по восстановлению американо-российских отношений.
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