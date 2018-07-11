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Лидеры стран НАТО призвали Россию прекратить военное вмешательство в Украине

Главы государств и правительств стран-членов НАТО призвали Россию прекратить военное вмешательство в Украине и вывести свои вооруженные силы с территории государства

Об этом говорится в заявлении Брюссельского саммита глав государств и правительств НАТО, информирует пресс-служба Альянса.

«Мы призываем Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженных группировок и прекратить военное вмешательство в Донецкой и Луганской областях, а также вывести военные подразделения, оснащение и наемников с территории Украины», - говорится в тексте документа.

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Лидеры НАТО также в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Грузии и Молдовы в рамках их международно признанных границ и призвали РФ вывести свои вооруженные силы с территорий этих трех стран.

Саммит Альянса строго осудил нелегальную и незаконную аннексию Крыма, которая никогда не будет признана.

«Также должна быть прекращена дискриминация крымских татар и других местных общин», - отмечается в декларации саммита.

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