Гройсман запретил министрам общаться с россиянами без разрешения МИД

11 июля, 2018, 13:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приказал министрам согласовывать с МИД любое общение с представителями РФ

Об этом Гройсман заявил во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Прошу заметить, коллеги, что на такие вещи (вроде переписки с представителями РФ, - ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агресором. и все такие вещи, запросы провокационные и т.д. координировать с министерством иностранных дел. И действовать только в пределах тех директивов и мандатов, которые предоставляет правительство", - сказал Гройсман.

Такое требование глава правительства озвучил после появления в СМИ информации о намерении Минэнергоугля возобновить сотрудничество с российским "Росатомом".

Министр энергетики Игорь Насалик опроверг наличие предложения сотрудничества для корпорации "Росатом". При этом он обнародовал свое письмо первому заместителю директора "Росатома" Кириллу Комарову, в котором говорится о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов", о расторжении соглашения о строительстве завода по производству ядерного топлива и выкупе иностранным инвестором российской доли в ЗАО "Завод по производству ядерного топлива ".

Сообщение о письме с предложениями сотрудничества Насалик назвал фейком, а во время заседания правительства заявил, что письмо Комарову о расторжении договора отправили не напрямую, а через МИД.