 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гройсман запретил министрам общаться с россиянами без разрешения МИД

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приказал министрам согласовывать с МИД любое общение с представителями РФ

Об этом Гройсман заявил во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Прошу заметить, коллеги, что на такие вещи (вроде переписки с представителями РФ, - ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агресором. и все такие вещи, запросы провокационные и т.д. координировать с министерством иностранных дел. И действовать только в пределах тех директивов и мандатов, которые предоставляет правительство", - сказал Гройсман.

Такое требование глава правительства озвучил после появления в СМИ информации о намерении Минэнергоугля возобновить сотрудничество с российским "Росатомом".

Министр энергетики Игорь Насалик опроверг наличие предложения сотрудничества для корпорации "Росатом". При этом он обнародовал свое письмо первому заместителю директора "Росатома" Кириллу Комарову, в котором говорится о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов", о расторжении соглашения о строительстве завода по производству ядерного топлива и выкупе иностранным инвестором российской доли в ЗАО "Завод по производству ядерного топлива ".

Сообщение о письме с предложениями сотрудничества Насалик назвал фейком, а во время заседания правительства заявил, что письмо Комарову о расторжении договора отправили не напрямую, а через МИД.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать