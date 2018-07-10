В Минэнергоугля опровергают информацию о планах возобновить сотрудничество с “Росатомом”
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на самого министра.
Министр энергетики Игорь Насалик опровергает факт предложения сотрудничества корпорации "Росатом". В подтверждение своих слов он предоставил письмо, адресованное первому замдиректору корпорации "Росатом" Кириллу Комарову, в котором говорится о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов". По словам Насалика, Министерством энергетики Украины выработано два сценария дальнейших отношений в атомной сфере с российской стороной.
Первый нацелен на расторжение договора с российским ОАО "ТВЭЛ" (входит в состав "Росатома"), в рамках которого и была признана победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.
Этот сценарий подразумевает требования Украины к России о возвращении 8,5 млн долларов, инвестированных в прошлые годы украинской стороной.
"Из этих денег 6 млн долларов было оплачено России за проект строительства завода, а еще 2,5 млн долларов было внесено в качестве предоплаты за производственную линию завода. Мы предлагаем поставить вопрос о возвращении этих денег", - говорит Насалик.
По его словам, второй сценарий предусматривает выкуп иностранным инвестором российской доли в Чао "Завод по производству ядерного топлива" (50% минус 1 акция), которое было создано специально для реализации этого проекта.
Министр не уточнил название потенциального покупателя. По данным "ЭП", одним из претендентов на российскую часть в Чао является Китайская корпорация по ядерной энергетики (China Nuclear Energy Industry Corporation, CNEIC).
В то же время Насалик опроверг существование ранее опубликованного "ЭП" письмо за его подписью, в котором говорится о необходимости возобновление ряда совместных проектов с ТВЭЛ в ядерной энергетике.
"Это фейк", - заявил министр.
- Напомним, 10 июля появилась информация, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает необходимым возобновить совместное с российским "ТВЭЛ" строительство завода по производству ядерного топлива в Украине.
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