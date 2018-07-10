В Минэнергоугля опровергают информацию о планах возобновить сотрудничество с “Росатомом”

10 июля, 2018, 19:27

Глава министерства энергетики Игорь Насалик опровергает факт предложения сотрудничества корпорации "Росатом"

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на самого министра.

Министр энергетики Игорь Насалик опровергает факт предложения сотрудничества корпорации "Росатом". В подтверждение своих слов он предоставил письмо, адресованное первому замдиректору корпорации "Росатом" Кириллу Комарову, в котором говорится о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов". По словам Насалика, Министерством энергетики Украины выработано два сценария дальнейших отношений в атомной сфере с российской стороной.

Первый нацелен на расторжение договора с российским ОАО "ТВЭЛ" (входит в состав "Росатома"), в рамках которого и была признана победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.

Этот сценарий подразумевает требования Украины к России о возвращении 8,5 млн долларов, инвестированных в прошлые годы украинской стороной.

"Из этих денег 6 млн долларов было оплачено России за проект строительства завода, а еще 2,5 млн долларов было внесено в качестве предоплаты за производственную линию завода. Мы предлагаем поставить вопрос о возвращении этих денег", - говорит Насалик.

По его словам, второй сценарий предусматривает выкуп иностранным инвестором российской доли в Чао "Завод по производству ядерного топлива" (50% минус 1 акция), которое было создано специально для реализации этого проекта.

Министр не уточнил название потенциального покупателя. По данным "ЭП", одним из претендентов на российскую часть в Чао является Китайская корпорация по ядерной энергетики (China Nuclear Energy Industry Corporation, CNEIC).

В то же время Насалик опроверг существование ранее опубликованного "ЭП" письмо за его подписью, в котором говорится о необходимости возобновление ряда совместных проектов с ТВЭЛ в ядерной энергетике.

"Это фейк", - заявил министр.