Минэнергоугля хочет возобновить работу с "Росатомом" над строительством завода ядерного топлива
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо за подписью министра Игоря Насалика в адрес первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова.
"Учитывая высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость восстановления ряда совместных проектов, в частности, проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля", - отмечается в документе.
Как сообщалось, в аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии русской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано Чао "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" - 50% минус 1 акция.
Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен начать производство Твэлов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из ржавостойкой стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общую стоимость строительства завода было оценено в $450 млн.
В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление Чао "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по строительству топливного завода. В то же время в годовом отчет "ТВЭЛ" было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.
- Напомним, за последний год объемы закупки ядерного топлива в России сократились на 20%.
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