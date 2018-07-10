Яценюк объяснил, какой может быть цель миротворческой миссии на Донбассе

10 июля, 2018, 18:36

Главная цель миротворческой миссии - это вывод всех вооруженных формирований Российской Федерации с территории Украины

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в кулуарах Киевского форума, передает Еспресо.TV.

Миротворческая миссия - это один из вариантов решения войны в Донбассе. Но по мнению Яценюка, дьявол кроется в деталях.

"Здесь возникает вопрос: а миссия с кого будет? Во-вторых, а какой будет мандат этой миссии? Она будет только на линии соприкосновения или на российско-украинской границе? Третий вопрос, а какова численность этой миротворческой миссии? И четвертое: как Украина при наличии миротворческой миссии вернет свои вооруженные силы, Нацгвардию, правоохранительную систему на территорию Донецка и Луганска ", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, цель миротворческой миссии - полный и беспрекословный вывод всех вооруженных формирований Российской Федерации с территории Украины.

"Но чтобы ввести миротворческую миссию, необходимо единогласное решение Совета безопасности ООН, которое будет ветироваться Российской Федерацией", - подытожил Яценюк.