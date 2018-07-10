Яценюк объяснил, какой может быть цель миротворческой миссии на Донбассе
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в кулуарах Киевского форума, передает Еспресо.TV.
Миротворческая миссия - это один из вариантов решения войны в Донбассе. Но по мнению Яценюка, дьявол кроется в деталях.
"Здесь возникает вопрос: а миссия с кого будет? Во-вторых, а какой будет мандат этой миссии? Она будет только на линии соприкосновения или на российско-украинской границе? Третий вопрос, а какова численность этой миротворческой миссии? И четвертое: как Украина при наличии миротворческой миссии вернет свои вооруженные силы, Нацгвардию, правоохранительную систему на территорию Донецка и Луганска ", - отметил лидер "Народного фронта".
По его мнению, цель миротворческой миссии - полный и беспрекословный вывод всех вооруженных формирований Российской Федерации с территории Украины.
"Но чтобы ввести миротворческую миссию, необходимо единогласное решение Совета безопасности ООН, которое будет ветироваться Российской Федерацией", - подытожил Яценюк.
- Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что более 40 стран готовы к участию в миротворческой миссии на Донбассе.
- Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что необходимое количество миротворцев ООН на Донбассе может достигать от 10 тыс. до 40 тыс. военных.
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