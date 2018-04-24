Полторак рассказал, сколько миротворцев ООН нужно на Донбассе

24 апреля, 2018, 10:37

Необходимое количество миротворцев ООН на Донбассе может достигать от 10 тыс. до 40 тыс. военных

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью ВВС.

Глава Минобороны пояснил, что количество миротворческого контингента зависит от задач и цели миссии.

"Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев нужно, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия. Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тыс.. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35-40 тыс.", - сказал Полторак.

Министр отметил, что Украина имеет достаточно опыта для сотрудничества с миротворцами, а свыше 20 тыс. украинцы сами принимали участие в миротворческих миссиях.

"Относительно взаимодействия с миротворческой миссией, у нас есть огромный опыт: много офицеров, генералов, военнослужащих прошли миротворческие миссии. Начиная от начальника Генштаба, заканчивая командирами частей. Поэтому мы четко понимаем, как нужно взаимодействовать с миссией. За все время более 20 тыс. военных прошли через миротворческие миссии. Украина всегда выполняла свои обязанности. Сейчас настало время, когда мир должен помочь Украине.

Полторак добавил, что не видит необходимости возвращать в Украину миротворцев, которые сейчас выполняют международные обязательства.