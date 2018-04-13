Более 40 стран готовы к участию в миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции", - заявил Порошенко.
Он отметил, что для Украины "чрезвычайно важным является вопрос миротворцев". Миротворцы имеют помогли разоружить, установить мир и необходимые безопасные условия для начала политического урегулирования через местные выборы, чтобы в них имели возможность принять участие украинские политические партии, компании, украинские СМИ, международные наблюдатели, которые позволят осуществить свободное волеизъявление граждан, в том числе и с учетом голосов временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированную территорию.
"Полтора года назад мир слушать не хотел о миротворцах - они говорили, что это очень дорого, это несколько миллиардов долларов. Никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как главный элемент Минских договоренностей и вернуть оккупированные россиянами земли под украинский суверенитет", - пояснил президент.
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- Финляндия и Швеция заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.
- Немецкие миротворцы в будущем могут присоединиться к миссии на Донбассе, если соответствующее решение будет принято на уровне Совета безопасности ООН.
- МИД Украины объяснил, почему Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
- Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что Россия может активизировать переговоры по поводу Донбасса "после перевыборов Путина".
- В апреле власти Турции заявили, что поддерживают развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и готовы принять в ней участие.
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