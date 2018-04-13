Более 40 стран готовы к участию в миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко

13 апреля, 2018, 19:11

Более 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции", - заявил Порошенко.

Он отметил, что для Украины "чрезвычайно важным является вопрос миротворцев". Миротворцы имеют помогли разоружить, установить мир и необходимые безопасные условия для начала политического урегулирования через местные выборы, чтобы в них имели возможность принять участие украинские политические партии, компании, украинские СМИ, международные наблюдатели, которые позволят осуществить свободное волеизъявление граждан, в том числе и с учетом голосов временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированную территорию.

"Полтора года назад мир слушать не хотел о миротворцах - они говорили, что это очень дорого, это несколько миллиардов долларов. Никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как главный элемент Минских договоренностей и вернуть оккупированные россиянами земли под украинский суверенитет", - пояснил президент.