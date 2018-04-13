 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Более 40 стран готовы к участию в миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко


фото: president.gov.u
Более 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции", - заявил Порошенко.

Он отметил, что для Украины "чрезвычайно важным является вопрос миротворцев". Миротворцы имеют помогли разоружить, установить мир и необходимые безопасные условия для начала политического урегулирования через местные выборы, чтобы в них имели возможность принять участие украинские политические партии, компании, украинские СМИ, международные наблюдатели, которые позволят осуществить свободное волеизъявление граждан, в том числе и с учетом голосов временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированную территорию.

"Полтора года назад мир слушать не хотел о миротворцах - они говорили, что это очень дорого, это несколько миллиардов долларов. Никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как главный элемент Минских договоренностей и вернуть оккупированные россиянами земли под украинский суверенитет", - пояснил президент.

Читайте также: 20 тысяч миротворцев для Донбасса. Почему "голубые каски" опасны для Украины

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать