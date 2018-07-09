Верховный Суд отменил решение о взыскании долга с ОПЗ в пользу компании Фирташа
Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.
"По результатам рассмотрения кассационной жалобы Фонда государственного имущества, Верховный Суд отменил решение суда города Южный, по которому Ostchem Holding Limited (Остхем Холдинг Лимитед) имела право на принудительное взыскание на территории Украины с ПАО "Одесский припортовый завод" 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд начисленной пени в соответствии с арбитражным решением Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", - написал Трубаров.
ФГИУ обжаловал решения судов первой и апелляционной инстанций в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, подав также ходатайство о приостановлении исполнения решения Южного городского суда Одесской области.
"Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, постановления суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. В конце июля состоится конкурс на избрание советника для приватизации "Одесского припортового завода", который предложит пути решения токсичности долговых обязательств предприятия", - отметил Трубаров.
- Напомним, Фонд госимущества готовит приватизацию ОПЗ по стартовой цене $54 млн.
- ГПУ отсуживает у облгазов Фирташа трубопроводы и возмещение ущерба.
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