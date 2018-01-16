Фонд госимущества готовит приватизацию ОПЗ, Запорожского алюминиевого комбината и еще 18 предприятий
16 января, 2018, 18:25
Фонд госимущества Украины начал подготовку к продаже 20 крупных предприятий, в том числе 68% акций ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат", 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод", 99,995% ПАО "Сумыхимпром"
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.
Среди прочего, готовится приватизация облэнерго в пяти областях: 70,009% ПАО "Хмельницкоблэнерго", 70% ПАО "Николаевоблэнерго", 60,248% ЧАО "Запорожьеоблэнерго", 50,999% ОАО "Тернопольоблэнерго" и 65,001% АО "Харьковоблэнерго".
Также планируется продать 78,29% ПАО "Центрэнерго", 99,833% Чао "Херсонская ТЭЦ", 99,928% ЧАО "Днепровская ТЭЦ", 99,912% ЧАО Николаевская ТЭЦ, 57,389% ОАО "Львовский завод "Автопогрузчик", 98,285% ОАО "Житомирский завод химволокна" и другие предприятия.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать