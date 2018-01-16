Фонд госимущества готовит приватизацию ОПЗ, Запорожского алюминиевого комбината и еще 18 предприятий

16 января, 2018, 18:25

Фонд госимущества Украины начал подготовку к продаже 20 крупных предприятий, в том числе 68% акций ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат", 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод", 99,995% ПАО "Сумыхимпром"