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Фонд госимущества готовит приватизацию ОПЗ, Запорожского алюминиевого комбината и еще 18 предприятий

Фонд госимущества Украины начал подготовку к продаже 20 крупных предприятий, в том числе 68% акций ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат", 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод", 99,995% ПАО "Сумыхимпром"

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

Среди прочего, готовится приватизация облэнерго в пяти областях: 70,009% ПАО "Хмельницкоблэнерго", 70% ПАО "Николаевоблэнерго", 60,248% ЧАО "Запорожьеоблэнерго", 50,999% ОАО "Тернопольоблэнерго" и 65,001% АО "Харьковоблэнерго".

Также планируется продать 78,29% ПАО "Центрэнерго", 99,833% Чао "Херсонская ТЭЦ", 99,928% ЧАО "Днепровская ТЭЦ", 99,912% ЧАО Николаевская ТЭЦ, 57,389% ОАО "Львовский завод "Автопогрузчик", 98,285% ОАО "Житомирский завод химволокна" и другие предприятия.

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