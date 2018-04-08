ГПУ отсуживает у облгазов Фирташа трубопроводы и возмещение убытков

8 апреля, 2018, 17:22

Генеральная прокуратура подала ряд исков с требованием признать недействительными договоры о передаче в хозяйственное ведение облгазам газораспределительных сетей и возместить государству нанесенные из-за их бесплатного использования убытки

Об этом свидетельствуют решения Хозяйственного суда Киева, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений, пишет БізнесЦензор.

Иски с аналогичными требованиями поданы заместителем генерального прокурора в интересах государства в лице Фонда государственного имущества ПАО "Львовгаз", ПАО "Волыньгаз" и ПАО "Харьковгаз", а также Минэнергоугля.

В частности, ГПУ требует признать недействительными договоры, заключенные в 2012 году между Министерством энергетики и угольной промышленности с одной стороны и региональными газовыми компаниями о предоставлении на праве хозяйственного ведения государственного имущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа.

Исковые требования обоснованы тем, что договоры заключены с нарушением порядка предоставления в пользование государственного имущества - газораспределительных систем.

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Также ГПУ требует взыскать с облгазов нанесенные государству убытки, а именно: доход (арендную плату), который государство могло бы получить в случае выполнения требований закона и заключения договора аренды государственного имущества, используемого обществом для обеспечения распределения природного газа.

В частности, Генпркуратура требует взыскать с "Львовгаза" в пользу государства 148,43 млн грн, с "Волыньгаза" - 117,79 млн грн, "Харьковгаза" - 40,08 млн грн.

По всем трем искам Хозсуд Киева постановил принять исковые заявления к рассмотрению и открыть производство по делу.

Согласно открытым данным, "Львовгаз", "Харьковгаз" и "Волыньгаз" подконтрольны структурам Дмитрия Фирташа.