ГПУ отсуживает у облгазов Фирташа трубопроводы и возмещение убытков
Об этом свидетельствуют решения Хозяйственного суда Киева, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений, пишет БізнесЦензор.
Иски с аналогичными требованиями поданы заместителем генерального прокурора в интересах государства в лице Фонда государственного имущества ПАО "Львовгаз", ПАО "Волыньгаз" и ПАО "Харьковгаз", а также Минэнергоугля.
В частности, ГПУ требует признать недействительными договоры, заключенные в 2012 году между Министерством энергетики и угольной промышленности с одной стороны и региональными газовыми компаниями о предоставлении на праве хозяйственного ведения государственного имущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа.
Исковые требования обоснованы тем, что договоры заключены с нарушением порядка предоставления в пользование государственного имущества - газораспределительных систем.
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Также ГПУ требует взыскать с облгазов нанесенные государству убытки, а именно: доход (арендную плату), который государство могло бы получить в случае выполнения требований закона и заключения договора аренды государственного имущества, используемого обществом для обеспечения распределения природного газа.
В частности, Генпркуратура требует взыскать с "Львовгаза" в пользу государства 148,43 млн грн, с "Волыньгаза" - 117,79 млн грн, "Харьковгаза" - 40,08 млн грн.
По всем трем искам Хозсуд Киева постановил принять исковые заявления к рассмотрению и открыть производство по делу.
Согласно открытым данным, "Львовгаз", "Харьковгаз" и "Волыньгаз" подконтрольны структурам Дмитрия Фирташа.
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