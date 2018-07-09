Сборную Испании возглавит экс-тренер "Барселоны", - СМИ

9 июля, 2018, 12:29

Новым главным тренером сборной Испании по футболу станет Луис Энрике, который возглавлял "Барселону"

Об этом сообщает Marca.

Федерация футбола Испании подпишет с 48-летним специалистом двухлетний контракт - до конца Евро-2020.

Луис Энрике в 2014-2017 годах тренировал "Барселону" и выиграл с ней 9 трофеев. В частности - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды стал победителем чемпионата Испании.

Луис Энрике начал тренерскую карьеру во второй команде "Барселоны", также возглавлял итальянскую "Рому" и испанскую "Сельту".