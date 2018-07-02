В Испании определились с новым тренером сборной

2 июля, 2018, 14:33

Главным претендентом на пост тренера сборной Испании по футболу является Кике Санчес Флорес

Об этом сообщает As.

Королевская испанская футбольная федерация рассматривает бывшего тренера "Эспаньола" как главного кандидата на пост в сборной Испании. Если с этим специалистом не удастся договориться, национальную команду могут возглавить экс-тренер "Лас-Пальмаса" Пако Хемес, Кике Сетьен, который работает в "Бетисе" и известный по работе с "Барселоной" Луис Энрике.

53-летний Кике Санчес Флорес был уволен из "Эспаньола" в апреле этого года. Также он тренировал молодежный состав "Реала", "Гетафе", Валенсию", Атлетико", португальскую "Бенфику", английский "Уотфорд" и "Аль-Ахли" и "Аль-Айн" из ОАЭ.