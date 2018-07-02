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В Испании определились с новым тренером сборной


фото: goal.com
Главным претендентом на пост тренера сборной Испании по футболу является Кике Санчес Флорес

Об этом сообщает As.

Королевская испанская футбольная федерация рассматривает бывшего тренера "Эспаньола" как главного кандидата на пост в сборной Испании. Если с этим специалистом не удастся договориться, национальную команду могут возглавить экс-тренер "Лас-Пальмаса" Пако Хемес, Кике Сетьен, который работает в "Бетисе" и известный по работе с "Барселоной" Луис Энрике.

53-летний Кике Санчес Флорес был уволен из "Эспаньола" в апреле этого года. Также он тренировал молодежный состав "Реала", "Гетафе", Валенсию", Атлетико", португальскую "Бенфику", английский "Уотфорд" и "Аль-Ахли" и "Аль-Айн" из ОАЭ.

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