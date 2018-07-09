"Динамо" покупает еще одного бразильского футболиста

9 июля, 2018, 11:52

В "Динамо" переходит защитник бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Сідклей

Футболист выложил в Instagram фото со своей семьей, и сообщил, что улетает в Украину.

Ожидается, что он подпишет с "Динамо" пятилетний контракт и будет стоить киевскому клубу 5 млн евро.

Нынешний сезон Сидклей провел в аренде у "Коринтиансе", который раньше был готов выкупить его за 3 млн евро. Левый защитник сыграл в 24 матчах чемпионата Бразилии забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.