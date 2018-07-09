"Динамо" покупает еще одного бразильского футболиста
9 июля, 2018, 11:52
В "Динамо" переходит защитник бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Сідклей
Футболист выложил в Instagram фото со своей семьей, и сообщил, что улетает в Украину.
Ожидается, что он подпишет с "Динамо" пятилетний контракт и будет стоить киевскому клубу 5 млн евро.
Нынешний сезон Сидклей провел в аренде у "Коринтиансе", который раньше был готов выкупить его за 3 млн евро. Левый защитник сыграл в 24 матчах чемпионата Бразилии забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что на Сидклея также претендуют донецкий "Шахтер" и росийский "Зенит".
- Этим летом в "Динамо" перешел другой бразильский футболист - Че Че, который уже успел сыграть за киевлян в контрольных матчах и забить гол.
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