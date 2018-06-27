Как бразилец принес "Динамо" победу в дебютном матче

27 июня, 2018, 13:11

Бразильский полузащитник Че Че отличился в первом же матче за "Динамо" и принес киевлянам победу

Че Че вышел на поле в начале второго тайма в контрольном матче против клуба первой лиги - "Колос". На 75-й минуте бразилец отметился голом.

Киевляне были вынуждены отыгрываться после пропущенного мяча в первой половине игры, однако после перерыва перехватили инициативу и вырвали победу. Еще один гол за "Динамо" на 64-й минуте забил Дмитрий Хлебас.

Кроме Че Че, в этой игре в составе команды Александра Хацкевича дебютировал сенегальский защитник Папа Гуйе, известный по выступлениям в харьковском "Металлисте".

"Динамо" выиграло у "Колоса" первый контрольный матч межсезонья со счетом 2:1.