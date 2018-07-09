Почему иногда неприятно пахнет изо рта. Супрун назвала причины

9 июля, 2018, 11:19

Глава МЗ Ульяна Супрун рассказала о том, что может вызывать неприятный запах изо рта

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По словам Супрун, зачастую причина “прячется” во рту.Запах может возникнуть из-за пренебрежения гигиеной ротовой полости. В этом случае неприятный запах вызывают бактерии в ротовой полости. В процессе своей деятельности они вырабатывают летучие соединения серы.

Курение и употребление алкоголя также могут стать причинами появления запаха.

Он возникает и из-за инфекционных болезней ротовой полости и дыхательных путей. Также к появлению неприятного запаха приводят некоторые системные заболевания: диабет, печеночная или почечная недостаточность и тому подобное.

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Еще одна причина - чрезмерная сухость ротовой полости и уменьшение слюноотделения. В таком случае нужно проконсультироваться с врачом, ведь просто освежитель рта или жвачки вам не помогут.

Самая важная рекомендация, которая поможет в борьбе с неприятным запахом - это правильный уход за полостью рта.

"Всегда тщательно чистите зубы и язык и полощите ротовую полость даже простой водой после приема пищи. Чтобы бороться с бактериями, используйте специальные антимикробные средства для полоскания, зубные пасты и спреи-освежители для рта. Если же неприятный запах беспокоит вас довольно длительное время - обращайтесь к врачу", - рассказала Супрун.