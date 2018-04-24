Правильная техника и зубная паста: Супрун посоветовала, как эффективно чистить зубы

24 апреля, 2018, 21:22

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как сохранить здоровье зубов и красивую улыбку

Об этом Супрун рассказала на странице в Facebook.

Чистите зубы не менее 2 минут дважды в день

Исследования указывают, что продолжительность чистки зубов должна составлять не менее 2 минут. От длительности зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и пародонтоза

Обращайте внимание на технику чистки

Наиболее эффективным методом чистки зубов признана техника Басса: располагайте щетку под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. Делайте плавные “выметающие” движения от передних к боковым зубам. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывайте очищать язык.

Важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора

Содержание фтора всегда должно быть указано на упаковке. Взрослым рекомендовано использовать зубную пасту, содержащую по меньшей мере 1350 ppm фторида. Если вы имеете повышенную чувствительность зубов, не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Для детей есть специальные детские пасты, однако не всегда необходимо использовать именно их. Дети любого возраста могут пользоваться семейной пастой, если она содержит 1350-1500 ppm фторида. Количество зубной пасты на щетке для детей должно быть размером с горошинку.

Используйте зубную нить, чтобы очистить труднодоступные участки ротовой полости

Зубная нить нужна не только для того, чтобы удалять остатки еды. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен, кариеса и пародонтоза.

Меняйте зубную щетку раз в 3 месяца

За это время щетка изнашивается, теряется упругость щетинок, поэтому уменьшается эффективность очистки. Кроме того, со временем на щетке накапливаются бактерии, что в дальнейшем могут вызвать воспаление полости рта.