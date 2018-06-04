Как сделать улыбку ребенка идеальной. 7 советов от Супрун

4 июня, 2018, 11:25

Глава Минзрава Ульяна Супрун составила 7 советов для родителей, которые помогут приучить ребенка чистить зубы

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Бактерии есть всегда, даже когда зубов нет

Стоматологи рекомендуют даже после кормления младенца вытирать десна обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой. Это убережет от инфекций.

Любовь к стоматологу

Важно приучать ребенка к визитам в стоматологическую клинику. Задача стоматолога на этом этапе - познакомиться с ребенком, выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов. Он должен понять, как дышит ребенок. Это поможет придать верные рекомендации.

Первый зуб? Время приобрести первую зубную щетку

Для детей существуют специальные зубные щетки, имеющие маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками.

Количество зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко, а количество фтора минимальна. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть как горошина.

Это правило подходит и взрослым. Чем больше пасты, тем больше хочется ее выплюнуть. Это мешает чистить зубы рекомендованные 2 минуты.

4 года? Уже можно становиться самостоятельным

Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки и правильные движения для чистки зубов производятся ближе к 10 годам. Поэтому до этого возраста нужно помогать ребенку.

2 минуты или не считается

Можно установить специальный таймер или включить их любимую песню. Это поможет ребенку понять, сколько времени нужно чистить зубы и постепенно привыкнуть к этому. Старайтесь сделать процедуру чистки зубов можно приятнее и веселее, чтобы не возникало негативных ассоциаций с этим процессом.

Техника превыше всего

Важно учить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал.

Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. В таком положении лучше очищаются зубы и линия десен, где скапливается много бактерий и остатков пищи.

Хороший пример чистки зубов

Дети имитируют взрослых, повторяют действия и поведение своих родителей. Поэтому необходимо показать детям, что гигиена зубов и полости рта важна для вас. Говорите с ребенком о важности здоровья зубов.

Ребенок, который понимает, что постоянные зубы должны служить ему всю жизнь, будет должным образом за ними ухаживать.

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