Норвежская компания построит на Николаевщине солнечную электростанцию
9 июля, 2018, 18:58
Норвежская компания Scatec Solar договорилась с киевским предприятием Rengy Development о совместном строительстве солнечной электростанции мощностью 47 МВт в Николаевской области
Об этом сообщает пресс-служба Rengy Development.
Scatec Solar подписала соглашение с Rengy Development о совместной реализации проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС) в Николаевской области общей мощностью 47 МВт. Общая стоимость строительства СЭС - 52 млн евро. Scatec Solar рассчитывает, что в проекте также примет участие Европейский банк реконструкции и развития.
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Строительства планируют начать в конце 2018 года. Scatec Solar сохранит 51% акций проектов, остальные будут принадлежать Rengy Development.
- В апреле в городе Токмак Запорожской области была запущена первая очередь самой крупной солнечной электростанции в Украине.
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