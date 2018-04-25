В Запорожской области запустили крупнейшую солнечную станцию страны
Об этом сообщил глава наблюдательного совета компании "Токмак Солар Энерджи" Александр Репкин, передает "Укринформ".
Мощность первой очереди - 11 МВт, общая мощность после завершения строительства составит 50 МВт. По словам Репкина, первая очередь солнечной электростанции уже подключена к Единой энергосистеме Украины. Полное завершение строительства запланировано на декабрь этого года. После завершения строительства СЭС сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов Запорожской области, в том числе и курорты на побережье Азовского моря.
"Во время реализации проекта мы задействовали максимальное количество украинского оборудования и подрядчиков, что позволило создать дополнительные 300 рабочих мест в процессе строительства станции. После ввода в эксплуатацию солнечной станции на ТСЕ будет создано 75 постоянных рабочих мест", - пояснил глава Наблюдательного совета.
- В феврале солнечную электростанцию мощностью 16 тысяч кВт достроили возле села Веселое Запорожской области.
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