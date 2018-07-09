Неизвестные ночью расстреляли мужчину в Днипре
9 июля, 2018, 10:01
Ночью 9 июля в Днипре, на улице Кодацкий Спуск произошла стрельба, в результате которой погиб человек
Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Отмечается, что 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, умер.
В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 п.12 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители занимаются установлением и задержанием нападавших.
- Напомним, 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, сидевшего в автомобиле.
- Убитый оказался подполковником Нацполіції Дмитрием Глушаком. Полиция расследует две версии убийства.
- 6 июля злоумышленник, застреливший полицейского, был задержан.
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