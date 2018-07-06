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В полиции назвали основные версии убийства их сотрудника в Киеве

В Национальной полиции подтвердили, что убитый в Шевченковском районе Киева мужчина был правоохранителем

Об этом сообщила директор Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова.

"Вчера в столице в полдень был убит сотрудник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Он с 1995 года работал в криминальной полиции Нацполиции", - сообщает она.

По словам руководителя Нацполиции Сергея Князева, для расследования дела создали усиленную следственно-оперативную группу, в которую входят лучшие специалисты Нацполиции. Также, привлекли сотрудников СБУ.

"Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности", - сказал Князев.

У полиции есть две версии мотивов преступления. Первая - убийство с целью ограбления. Вторая связана с профессиональной деятельностью.

Также Князев добавляет, что у погибшего осталась жена на 6-летний сын.

Дмитрий Глушак был подполковником полиции.

  • Напомним, убийство произошло 5 июля. Расстрелянное тело мужчины нашли в авто. Правоохранители зарегистрировали дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".
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