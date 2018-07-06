Убийство полицейского в Киеве: задержан подозреваемый

6 июля, 2018, 14:39

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции Украины Дмитрия Глушака, которого застрелили в Киеве 5 июля

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина".

"Задержан подозреваемый в убийстве полицейского", - сказал собеседник издания.

По данным агентства, задержанный - ранее судимый мужчина.

Напомним, 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, который сидел в автомобиле.

Убитый оказался подполковником Нацполиции Дмитрием Глушаком. Полиция расследует две версии убийства.