Мозг художников менее восприимчив к денежным стимулам, - исследование
Об этом пишет Artnet.
В исследовании принимала участие небольшая выборка - 24 человека, которых разделили на две группы. В первую входили художники, фотографы, музыканты и скульпторы, во вторую - стоматологи, инженеры, бизнес-администраторы и страховые агенты. Никто из второй группы на вопрос "считаете ли вы себя креативным человеком?" не ответил утвердительно.
Каждому из испытуемых выдали очки и показывали квадраты разных цветов - участникам исследования требовалось лишь выбрать любой. Если кто-то выбирал зеленый, ему сообщали о денежной премии в размере до 30 евро, за другие цвета вознаграждение не предусматривалась.
В течение всего эксперимента ученые с помощью специального оборудования следили за активностью различных участков мозга испытуемых.
Выяснилось, что у представителей нетворческих профессий новость о получении награды вызвала повышенную активность в одном из участков мозга, тогда как у художников - гораздо более слабую. "Наши результаты демонстрируют, что у художников есть особые свойства. Эти люди реагируют на вознаграждение слабее, чем другие", - отмечают ученые.
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