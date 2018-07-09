Мозг художников менее восприимчив к денежным стимулам, - исследование

9 июля, 2018, 17:27

Команда ученых-нейробиологов из Медицинского центра университета в Геттингене решила выяснить, есть ли различия в том, как на денежный стимул реагируют люди, которые зарабатывают на жизнь творчеством, и представители нетворческих профессий

Об этом пишет Artnet.

В исследовании принимала участие небольшая выборка - 24 человека, которых разделили на две группы. В первую входили художники, фотографы, музыканты и скульпторы, во вторую - стоматологи, инженеры, бизнес-администраторы и страховые агенты. Никто из второй группы на вопрос "считаете ли вы себя креативным человеком?" не ответил утвердительно.

Каждому из испытуемых выдали очки и показывали квадраты разных цветов - участникам исследования требовалось лишь выбрать любой. Если кто-то выбирал зеленый, ему сообщали о денежной премии в размере до 30 евро, за другие цвета вознаграждение не предусматривалась.

В течение всего эксперимента ученые с помощью специального оборудования следили за активностью различных участков мозга испытуемых.

Выяснилось, что у представителей нетворческих профессий новость о получении награды вызвала повышенную активность в одном из участков мозга, тогда как у художников - гораздо более слабую. "Наши результаты демонстрируют, что у художников есть особые свойства. Эти люди реагируют на вознаграждение слабее, чем другие", - отмечают ученые.

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