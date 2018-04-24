Ученые вырастили крошечный человеческий мозг в голове мыши. Зачем

24 апреля, 2018, 11:40

Биологи из Университета Солка в Калифорнии вживили в голову мыши человеческие мозговые органеллы размером с чечевицу

Исследование опубликовано в журнале Nature и является первой публикацией, описывающей успешную имплантацию мозговых органелл человека в "принимающий" мозг другого вида, с обеспечением их достаточным количеством крови и питательных веществ для жизни и развития в течение нескольких месяцев.

Сначала исследователи взялись за человеческие мозговые органеллы для изучения шизофрении, но выяснилось, что эту технику можно использовать в дальнейшем в различных сферах.

Например, технику выращивания участков человеческого мозга в мышах можно использовать для пересадки в мозг людей, которые получили травмы или имеют проблемы развития.

Для экспериментов человеческие органеллы вживляемые в кору головного мозга мышей, а чтобы наблюдать за развитием "мини-мозга" ученые заменяют часть черепа животного на прозрачную деталь.

Подобные опыты начались еще в 2013 году, но тогда клетки могли выжить только 5 недель. Сейчас имплантированные в мышей органеллы выживают до 233 дней, при этом у них появляются новые нейроны и кровеносные сосуды.

Несмотря на это, ученые отмечают, что мыши с крошечным человеческим мозгом ведут себя так же, как и обычные лабораторные мыши.

Справка:

Органеллы (от слова орган и греч. Εἶδος - вид) - обычно свободно-плавающая часть эукариотической клетки, которая выполняет специфическую функцию. Исторически, органеллы были обнаружены с помощью различных форм микроскопии или благодаря клеточном фракционированию.

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