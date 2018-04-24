 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые вырастили крошечный человеческий мозг в голове мыши. Зачем

Биологи из Университета Солка в Калифорнии вживили в голову мыши человеческие мозговые органеллы размером с чечевицу

Исследование опубликовано в журнале Nature и является первой публикацией, описывающей успешную имплантацию мозговых органелл человека в "принимающий" мозг другого вида, с обеспечением их достаточным количеством крови и питательных веществ для жизни и развития в течение нескольких месяцев.

Сначала исследователи взялись за человеческие мозговые органеллы для изучения шизофрении, но выяснилось, что эту технику можно использовать в дальнейшем в различных сферах.

Например, технику выращивания участков человеческого мозга в мышах можно использовать для пересадки в мозг людей, которые получили травмы или имеют проблемы развития.

Для экспериментов человеческие органеллы вживляемые в кору головного мозга мышей, а чтобы наблюдать за развитием "мини-мозга" ученые заменяют часть черепа животного на прозрачную деталь.

 

Подобные опыты начались еще в 2013 году, но тогда клетки могли выжить только 5 недель. Сейчас имплантированные в мышей органеллы выживают до 233 дней, при этом у них появляются новые нейроны и кровеносные сосуды.

Несмотря на это, ученые отмечают, что мыши с крошечным человеческим мозгом ведут себя так же, как и обычные лабораторные мыши.

 

Справка:

Органеллы (от слова орган и греч. Εἶδος - вид) - обычно свободно-плавающая часть эукариотической клетки, которая выполняет специфическую функцию. Исторически, органеллы были обнаружены с помощью различных форм микроскопии или благодаря клеточном фракционированию.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

  • Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне слепые тетри Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по 2:00 в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
  • А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать