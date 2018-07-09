Эрдоган принял присягу президента Турции

9 июля, 2018, 20:41

Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и вступил в должность президента Турции

Об этом сообщает Anadolu.

Церемония состоялась в здании парламента в Анкаре. После церемонии Эрдоган сказал: "Все прошло великолепно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо".

С инаугурацией Эрдогана в Турции официально изменилась форма государственного правления с парламентской на президентскую. Реформа была одобрена на референдуме в 2017 году.

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24 июня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным результатам, действующий президент Эрдоган набрал большинство голосов на досрочных выборах.

Эрдоган будет иметь больше полномочий согласно новой конституции Турции. Среди новых полномочий, в частности: непосредственное назначение высших должностных лиц, в том числе министров и вице-президентов; возможность вмешиваться в правовую систему страны; возможность вводить чрезвычайное положение. Более того, в стране больше не будет должности премьер-министра.