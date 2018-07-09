Эрдоган принял присягу президента Турции
Об этом сообщает Anadolu.
Церемония состоялась в здании парламента в Анкаре. После церемонии Эрдоган сказал: "Все прошло великолепно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо".
С инаугурацией Эрдогана в Турции официально изменилась форма государственного правления с парламентской на президентскую. Реформа была одобрена на референдуме в 2017 году.
Читайте также: Становление турецкого султаната: какие последствия победы Эрдогана на выборах
24 июня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным результатам, действующий президент Эрдоган набрал большинство голосов на досрочных выборах.
Эрдоган будет иметь больше полномочий согласно новой конституции Турции. Среди новых полномочий, в частности: непосредственное назначение высших должностных лиц, в том числе министров и вице-президентов; возможность вмешиваться в правовую систему страны; возможность вводить чрезвычайное положение. Более того, в стране больше не будет должности премьер-министра.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве