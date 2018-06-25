Выборы в Турции: Эрдоган снова возглавит страну

25 июня, 2018, 07:58

Реджеп Тайип Эрдоган получил новый пятилетний срок как президент Турции после безоговорочной победы в первом туре выборов

Об этом заявил глава избирательной комиссии страны Сади Гувен, сообщает издание BBC.

По его словам, Эрдоган получил абсолютное большинство голосов. По данным государственных СМИ, за него отдали голоса 53% избирателей, согласно результату проверки 99% бюллетеней.

Тем временем лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже поддержал 31% избирателей. Другие соперники Эрдогана получили не более 8% голосов.

Переизбранный президент уже выступил с речью с балкона штаб-квартиры его партии в Анкаре, во время которой отметил: "Победителем этих выборов является каждый человек среди моего 81 миллиона граждан. Турция подемонстрировала урок демократии во всем мире".

Тем временем его "Партия справедливости и развития" получила большинство мест в парламенте, за нее отдали голоса 42% жителей страны. Оппозиционная Народно-республиканская партия получила 23% голосов, правая Партия националистического движения - 11%.

Более того, Эрдоган будет иметь больше полномочий согласно новой конституции Турции. Эти изменения были одобрены во время прошлогоднего референдума и должны вступить в силу после выборов.

Среди новых полномочий, в частности:

Непосредственное назначение высших должностных лиц, в том числе министров и вице-президентов

Возможность вмешиваться в правовую систему страны

Возможность вводить чрезвычайное положение

Более того, в стране больше не будет должности премьер-министра.