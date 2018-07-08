Из Туниса вернулись 159 украинских туристов
8 июля, 2018, 15:59
Они должны были вылететь домой еще 4 июля чартерным рейсом, но не смогли
Об этом передает Еспресо.TV.
При этом туроператоры полностью оплатили туристам вынужденный отдых.
- 28 июня около 300 граждан Украины, отдыхавших в Тунисе, не смогли вернуться на родину. Это произошло из-за недоразумения между авиакомпанией Bravo и туроператором "Оазис Тревел".
- 30 июня насчитывалось уже 800 таких путешественников.
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