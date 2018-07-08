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Из Туниса вернулись 159 украинских туристов

Они должны были вылететь домой еще 4 июля чартерным рейсом, но не смогли

Об этом передает Еспресо.TV.

При этом туроператоры полностью оплатили туристам вынужденный отдых.

  • 28 июня около 300 граждан Украины, отдыхавших в Тунисе, не смогли вернуться на родину. Это произошло из-за недоразумения между авиакомпанией Bravo и туроператором "Оазис Тревел".
  • 30 июня насчитывалось уже 800 таких путешественников.
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