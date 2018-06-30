В Тунисе застряли 800 туристов из Украины

30 июня, 2018, 18:51

Проблемы у украинских туристов в Тунисе возникли из-за задолженности туроператоров перед авиаперевозчиком

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эксклюзивном комментарии для телеканала Еспресо.TV.

"Ситуация позорная. Она, в первую очередь, вызвана тем, что со стороны туроператора "Оазис Тревел" была сформирована большая задолженность перед авиаперевозчиком. В понедельник авиаперевозчик вывезет всех украинцев, которые до сих пор вынуждены оставаться в Тунисе. Это около 800 человек", - отметил министр.

К тому времени, то есть до понедельника, 2 июля 2018 года, компания "Оазис Тревел" разместит украинских туристов в отелях, подчеркнул он.

Потому что сейчас люди находят в нечеловеческих условиях - в аэропортах и в других местах ожидания.

"Я надеюсь, что это вопрос решится таким образом. И все попадут домой в понедельник", - отметил Омелян.

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