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В Тунисе застряли 800 туристов из Украины

Проблемы у украинских туристов в Тунисе возникли из-за задолженности туроператоров перед авиаперевозчиком

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эксклюзивном комментарии для телеканала Еспресо.TV.

"Ситуация позорная. Она, в первую очередь, вызвана тем, что со стороны туроператора "Оазис Тревел" была сформирована большая задолженность перед авиаперевозчиком. В понедельник авиаперевозчик вывезет всех украинцев, которые до сих пор вынуждены оставаться в Тунисе. Это около 800 человек", - отметил министр.

К тому времени, то есть до понедельника, 2 июля 2018 года, компания "Оазис Тревел" разместит украинских туристов в отелях, подчеркнул он.

Потому что сейчас люди находят в нечеловеческих условиях - в аэропортах и в других местах ожидания.

"Я надеюсь, что это вопрос решится таким образом. И все попадут домой в понедельник", - отметил Омелян.

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  • Напомним, украинский офис Google проанализировал поисковые запросы и составил список курортов, где украинцы чаще всего проводят отпуск.
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